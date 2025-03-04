Поставки российской нефти по «Дружбе» в Чехию остановились

В Чехию перестала поступать нефть по трубопроводу «Дружба», но угрозы дефицита нет. Об этом сообщил министр промышленности торговли Лукаш Влчек, передает Denník N.

Он отметил, что Прага уже разбирается со сложившейся ситуацией. По словам Влчека, Чехия имеет «надежную систему государственных запасов».

«В республику снова перестала поступать нефть из российского нефтепровода "Дружба". Недостатка в сырье для нужд чешских фирм и домохозяйств нет», — сказал он.

Причину произошедшего Влчек не назвал, но отметил, что в случае длительного прекращения поставок из «Дружбы» Прага может переключиться на поставки из итальянского трубопровода TAL+, который технически готов к этому.

Оценена обеспеченность России нефтью

Напомним, что аналогичная ситуация произошла в Чехии в декабре 2024 года. Тогда поставки нефти в республику по российскому трубопроводу восстановили за два дня. Предполагалось, что причиной остановки могли стать технические проблемы на стороне Украины.