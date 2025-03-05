Трамп рассказал о реализации "грандиозного проекта" рядом с Россией

Президент США Дональд Трамп поделился планами о создании одного из крупнейших в мире газопроводов, который будет расположен на Аляске. Как сообщил Белый дом, в проекте ожидается участие таких стран, как Япония и Южная Корея.

«Мы работаем над гигантским проектом по строительству газопровода на Аляске, который станет одним из крупнейших в мире. Япония, Южная Корея и другие страны хотят быть нашими партнерами и готовы инвестировать триллионы долларов», — рассказал Трамп в эфире трансляции на сайте Белого дома.

Трамп собрался принять «историческое» решение

Президент подчеркнул, что данный проект не только создаст новые рабочие места для американцев, но и укрепит энергетическую независимость США. Трамп также выразил свою решимость в дальнейшем развитии американского энергетического сектора.

«Это будет грандиозный проект. Мы обеспечим нашу страну энергоресурсами и будем доминировать в этой сфере», — добавил Трамп.

Ранее Президент США объявил о планах Соединенных Штатов взять под контроль сектор Газа и «осуществить там масштабные работы». Об этом он заявил в Белом доме после встречи с премьером Израиля Биньямином Нетаньяху. Кроме того, Трамп подчеркнул плохие условия проживания в секторе Газа, что является одной из причин, по которой палестинцы стремятся остаться в этом регионе.