Канада начала избавляться от алкоголя из США

Несколько глав канадских регионов объявили об остановке продаж алкогольной продукции из США на фоне введенных главой Белого дома Дональдом Трампом 25-процентных пошлин почти на все товары. Об этом сообщает ТАСС.

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Губернатор провинции Онтарио Даг Форд указал, что контролируемая властями региона сеть ликеро-водочных магазинов LCBO начинает убирать американскую продукцию с полок магазинов и из своих каталогов. Многие другие розничные магазины, бары и рестораны провинции также не смогут больше распространять продукцию производства США.

По его словам, убытки американских компаний в результате этого шага составят десятки миллиардов долларов. В другой части своего выступления он сообщил, что провинция разрывает контракт со SpaceX на покупку терминалов Starlink из-за близости к Трампу главы компании — миллиардера Илона Маска.

Губернатор Новой Шотландии Тим Хьюстон объявил, что даст распоряжение корпорации Nova Scotia Liquor Corporation убрать с прилавков весь алкоголь из США начиная с 5 марта. С подобными инициативами выступили и главы провинций Британская Колумбия, Манитоба, Ньюфаундленд и Лабрадор, Остров принца Эдуарда и Нью-Брансуик.

Накануне, 4 марта, премьер-министр Канады Джастин Трюдо заявил, что США, начав торговую войну, совершили большую ошибку, и пообещал ответить своими пошлинами. В течение 21 дня для американских товаров на сумму более чем 100 миллиардов долларов будут постепенно введены пошлины в размере 25 процентов от их таможенной стоимости.