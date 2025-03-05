Cпрогнозировано решение ЦБ по ключевой ставке в марте

На следующем заседании по ключевой ставке, которое состоится 21 марта, совет директоров Банка России сохранит ставку на уровне 21%, прогнозирует главный аналитик Банки.ру Богдан Зварич.

«Инфляция продолжает показывать умеренный рост, однако этого недостаточно для дальнейшего ужесточения денежно-кредитной политики, особенно учитывая текущую реальную ставку. При этом текущая экономическая ситуация не способствует и снижению ключевой ставки. В такой ситуации регулятор продолжит удерживать ставку на уровне 21%», — ожидает аналитик.

По мнению Зварича, в комментариях по итогам заседания регулятор также сохранит формулировку о том, что на следующем заседании он будет оценивать целесообразность повышения ключевой ставки с учетом динамики инфляции.

Предыдущее заседание по ключевой ставке состоялось 14 февраля. На нем ЦБ второй раз подряд оставил «ключ» на уровне 21%.