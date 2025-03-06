В Евросовете обратились с призывом к Украине

Европейский совет призвал Еврокомиссию, Словакию и Украину активизировать поиск решений проблемы транзита газа. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на источник.

Транзит российского газа был прекращен 1 января 2025 года на фоне истечения договора между «Газпромом» и НАК «Нафтогаз Украины». Киев заявил, что не планирует продлевать транзитное соглашение.

«Евросовет просит [Европейскую] комиссию, Словакию и Украину активизировать усилия по поиску решений проблемы транзита [газа], включая путем возобновления [поставок]»,— отметили в организации.

Транзит газа через Украину остановлен. Что дальше?

Ранее президент Словакии назвал «легитимным» требование Братиславы включить в итоговый документ саммита Евросоюза призыв к Украине восстановить транзит газа по своей территории.