Минсельхоз прокомментировал ситуацию с ценами на пшеницу

Минсельхоз России не исключил введения дополнительных нетарифных мер, если урожай зерна в 2025 году будет ниже прогнозируемого из-за погоды, сообщили журналистам в министерстве.

"Традиционно во второй половине сезона действует квота на экспорт пшеницы, которая ниже прошлогодней с учетом объема урожая, полученного по итогам 2024 года. При этом, если в силу погодных условий производство зерна в текущем году будет ниже прогнозируемого, Минсельхоз оперативно инициирует введение дополнительных нетарифных мер", - говорится в сообщении.

При этом в министерстве отметили, что в 2024 году урожай зерна в России вошел в пятерку лучших в истории страны.

"Валовый сбор зерновых, в том числе продовольственной пшеницы, позволяет с большим запасом обеспечить потребности переработчиков", - подчеркнули в Минсельхозе.

В министерстве также напомнили, что согласно распоряжению правительства в 2025 году разрешена продажа до 3 млн тонн зерна из интервенционного фонда. При этом по состоянию на 6 марта из фонда продано 77 тыс. зерна.

"Это свидетельствует об отсутствии как дефицита данной продукции по доступным ценам, так и необходимости увеличивать объем реализации фонда", - подчеркнули в Минсельхозе.

Там же отметили, что отпускные цены на пшеницу 3 класса в настоящее время стабильны. По данным на 5 марта, в среднем они составляют 14,7 тыс. руб. за тонну, что ниже предельных установленных уровней максимальных цен, при достижении которых проводятся государственные товарные интервенции на рынке зерна. В то же время стоимость пшеничной муки у производителей за последний месяц снизилась на 0,5%, до 26,7 руб. за кг, рассказали в Минсельхозе.

"Интервенции являются эффективным инструментом обеспечения стабильной ценовой ситуации на рынке зерна и продуктов его переработки. Запасы фонда составляет продовольственная пшеница с потребительскими свойствами, превышающими среднерыночные показатели, что позволяет при необходимости реализовывать его по комфортным ценам мукомольным и хлебопекарным предприятиям", - добавляется в сообщении министерства.

Обеспеченность рынка зерном

По данным Российского союза мукомольных и крупяных предприятий, в настоящее время на рынке РФ достаточно зерна по приемлемым ценам.

Председатель совета директоров Агрокорпорации "БИО-ТОН" Эдуард Зернин также не видит оснований для серьезного роста внутренних цен на зерно, учитывая действующую нормативно-правовую базу и стабильную самообеспеченность, с большим профицитом.

"Каким бы не был внутренний спрос, он находится в приоритете. Для его первоочередного удовлетворения существует целый набор инструментов - от экспортных ограничений до продаж из государственного интервенционного фонда", - подчеркнул он.

Управляющий партнер Agro and Food Communications Илья Березнюк также отметил, что РФ в настоящее время полностью обеспечена пшеницей с учетом урожая прошлого года.