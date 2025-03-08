Bloomberg: Минюст США начал проверку из-за скачка цен на яйца

Министерство юстиции США начало предварительное антимонопольное расследование из-за резкого скачка цен на яйца в стране.

Как сообщает Bloomberg, расследование будет направлено на выявление сговора компаний Cal-Maine Foods Inc. и Rose Acre Farms Inc. — их целью могло быть повышение цен или ограничение поставок яиц.

Согласно данным Минсельхоза США, 28 февраля стоимость упаковки яиц на Среднем Западе была выше $8 (720 рублей), что на 200% больше, чем за аналогичный период в прошлом году.

Ранее агентство Bloomberg сообщало, что Соединённые Штаты столкнулись с трудностями в поисках поставщиков яиц для импорта.