США начнут взимать пошлины с китайских судов

Власти США планируют взимать плату за стоянку в американских портах с любого судна, входящего в состав флота, который включает суда китайского производства или суда под китайским флагом. Об этом сообщает Reuters.

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По данным агентства, США будут подталкивать своих союзников действовать аналогичным образом, чтобы не столкнуться с ответными мерами. Reuters отмечает, что с помощью этого указа администрация президента США Дональда Трампа пытается реанимировать американское судостроение и ослабить влияние Китая на мировую судоходную отрасль.

Решение проблемы растущего доминирования Китая на морях и снижения возможностей американского флота - редкая точка соприкосновения между республиканцами и демократами в Конгрессе США, подчеркивает Reuters.

По оценкам американских аналитиков, на долю китайских судостроителей сейчас приходится более 50 процентов всей грузовой вместимости торговых судов, производимых в мире каждый год. В 1999 году этот показатель составлял пять процентов. Судостроение США достигло своего пика в 1970-х годах и теперь составляет лишь малую часть объема производства отрасли.

Проект указа от 27 февраля, попавший в распоряжение Reuters, предлагает взимать сборы с любого судна, которое заходит в порт США, «независимо от того, где оно было построено и под чьим флагом идет, если оно является частью флота, включающего суда, построенные КНР или идущие под флагом КНР».

В документе не указан размер предполагаемых сборов и то, как они будут рассчитываться. По данным Reuters, план может повлечь за собой значительные издержки для крупных контейнерных перевозчиков, включая китайскую COSCO, швейцарскую MSC и датскую Maersk, а также для операторов судов, перевозящих сыпучие продукты питания, топливо и автомобили.

Генеральный директор MSC Сорен Тофт ранее заявил, что его компания, крупнейший в мире контейнерный перевозчик, может реже заходить в порты США, чтобы избежать сборов.