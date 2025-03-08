В Госдуме потребовали проверить завышение цен на цветы

Председатель партии "Справедливая Россия - За правду" Сергей Миронов направил письмо на имя руководителя Федеральной антимонопольной службы Максима Шаскольского с просьбой провести проверку необоснованного повышения цен в сфере продажи цветов и принять необходимые меры. Текст письма есть в распоряжении ТАСС.

"Прошу вас организовать комплексную проверку на предмет выявления признаков злоупотребления доминирующим положением и необоснованного завышения цен в сфере розничной продажи цветов и принять необходимые меры", - говорится в документе.

В письме отмечается, что в последние годы в сфере продажи цветов отмечается тенденция к монополизации рынка. Вследствие этого потребители сталкиваются со значительным ростом цен на цветы, особенно в праздничные периоды, в том числе 8 Марта, добавил Миронов.

"Проведенное нами исследование рынка на сайте крупнейших онлайн-магазинов цветов показывает, что в отдельные периоды стоимость букетов может повышаться с 3,7 тыс. - 4,5 тыс. рублей до 6,5 тыс. - 7 тыс. рублей, что в процентах составляет рост примерно от 55 до 80%", - следует из текста документа.

По мнению Миронова, такое значительное повышение цен заметно снижает доступность цветочной продукции для большинства граждан, в первую очередь для молодежи и молодых семей.

"Подобная ситуация противоречит целям государственной политики, направленной на поддержку семьи и молодежи", - добавил он.

Как рассказал Миронов ТАСС, рост цен на цветы уже превышает уровень инфляции. "Складывается такое впечатление, что ценники в цветочных салонах переписывают буквально за одну ночь, словно оптовики и владельцы салонов за несколько мартовских дней хотят заработать на год вперед", - подчеркнул председатель партии.