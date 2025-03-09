Трамп спровоцировал обвал криптовалютного рынка

Обещания президента США Дональда Трампа о создании криптовалютного резерва не соответствовали ожиданиям инвесторов. Это привело к падению котировок популярных криптовалют до многомесячных минимумов. Среди пострадавших валют — биткойн, эфир, Solana и Dogecoin.

«В воскресенье, 9 марта, котировки ведущих виртуальных валют откатились до многомесячных минимумов. Так, курс биткойна опускался до 84,24 тысяч долларов, приближаясь к минимальному значению с 11 ноября 2024 года. Котировки Solana достигали 134,3 тысяч долларов. Котировки эфира упала ниже 2,14 тысяч долларов, приблизившись к значениям декабря 2023 года», — пишет «Коммерсант».

Отмечается, что инвесторы разочаровались по поводу того, что резервы будут формироваться из конфискованных активов, а не через покупки на открытом рынке. Тем не менее, эксперты ждут оживления крипторынка после возможного изменения политики американского регулятора по процентным ставкам. Снижение ставок простимулирует инвестиции в криптовалюты и поддержит их стоимость после спада.

Ранее цена на биткоин резко выросла после заявления Дональда Трампа о создании стратегического резерва криптовалют. Так, на бирже Binance биткоин за сутки подорожал на 7,62%, достигнув 91 530 долларов.