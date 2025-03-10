Венгрия может сорвать продление персональных санкций в отношении большой группы российских физических и юридических лиц, срок действия которых истекает 15 марта. Об этом сообщил портал Euractiv со ссылкой на европейских дипломатов.

Они отмечают, что на саммите ЕС 6 марта, где обсуждались вопросы перевооружения Европы и дальнейшей поддержки Украины, Венгрия практически не препятствовала выдвигаемым другими странами Евросоюза инициативам и не поднимала спорные для объединения вопросы, такие как санкции в отношении РФ и обеспечение поставок российских газа и нефти.

Дипломаты ожидают, что Будапешт значительно усилит свое противодействие другим странам ЕС на этой неделе и будет добиваться от них максимальных уступок или же "попытается сорвать продление санкций по-настоящему".

Портал указывает, что на фоне поступающих из Вашингтона сигналов о том, что США рассматривают возможность смягчения санкционного режима в отношении России, Венгрия также может начать действовать более решительно и требовать от ЕС больших выгод для себя. Ранее Будапешт уже заявлял, что намерен достичь исключения из санкционного перечня восьми лиц и добиться уступок по вопросу возобновления транзита газа через Украину.

На этой неделе у представителей стран ЕС, которым необходимо принять единогласное решение со стороны всех 27 государств объединения, будет три попытки для продления санкций в отношении России - в понедельник, среду и пятницу. Как подчеркивает Euractiv, если ситуация с переговорами с Венгрией зайдет в тупик, действие санкционного списка может истечь.

Евросоюз может отменить санкции против России в течение «месяцев»

Ранее министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто заявлял, что страна примет решение по вопросу о продлении персональных санкций против граждан РФ и российских компаний в зависимости от позиции Еврокомиссии относительно гарантий венгерской энергобезопасности. По его мнению, Еврокомиссия уже нарушила два обязательства из четырех. Венгрия получила гарантии Еврокомиссии после того, как ЕС 27 января принял решение о продлении еще на полгода общих экономических санкций против России. Будапешт увязал вопрос о пролонгации таких санкций с выполнением Брюсселем обещаний по поводу беспрепятственной поставки нефти и газа из России в Центральную Европу.