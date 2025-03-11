Трамп заявил, что уважает решение главы Онтарио отменить пошлины

Президент США Дональд Трамп заявил, что уважает решение главы провинции Онтарио Дага Форда об отмене ранее введенных тарифов в размере 25% на электроэнергию, поставляемую в штаты Миннесота, Мичиган и Нью-Йорк.

"Есть очень сильный человек в Канаде, который заявил, что он намерен взимать дополнительные тарифы за поставляемую в нашу страну электроэнергию. Он позвонил [сегодня] и сообщил, что не будет этого делать, - сказал Трамп журналистам в Белом доме. - Было бы очень плохо, если бы он это сделал, но он этого не сделает. Я уважаю это [решение Форда]".

Ранее во вторник Форд заявил, что после разговора с министром торговли Соединенных Штатов Говардом Латником принял решение приостановить действие тарифа в размере 25% на экспорт электроэнергии в Мичиган, Нью-Йорк и Миннесоту, о введении которого он объявил 10 марта. До этого Трамп заявил, что США с 12 марта повысят пошлины на поставки стали и алюминия из Канады в США до 50% из-за решения властей Онтарио.

Администрация США 4 марта ввела таможенные пошлины в размере 25% практически на весь импорт из Канады и Мексики, а также подняла тарифы на товары из Китая с 10% до 20%.

Премьер-министр Канады Джастин Трюдо после этого заявил, что Соединенные Штаты начали торговую войну против Канады, поэтому Оттава ввела ответные пошлины против Вашингтона. По его словам, Канада вводит тарифы в размере 25% на американские товары общей стоимостью 155 млрд канадских долларов ($107,4 млрд).