ЦБ резко понизил курс доллара

Руководство российского Центробанка (ЦБ) в очередной раз резко понизило официальный курс доллара. Об этом свидетельствуют данные, опубликованные на сайте регулятора.

Официальный курс американской валюты на 15-17 марта установили на уровне в 85,57 рубля. В пятницу, 14 числа, котировки находились на отметке в 86,62 рубля. Таким образом, руководство регулятора понизило курс доллара на 1,05 рубля. Котировки европейской валюты ЦБ понизило на 65 копеек — с 94,26 до 93,61 рубля. Официальный курс юаня на выходные, в свою очередь, составит 11,82 рубля (минус 5 копеек).

Курс доллара продолжает слабеть к рублю как на межбанковском, так и на биржевом рынке Форекс. В ходе торгов в пятницу, 14 марта, котировки американской валюты на первом падали в моменте до отметки в 85,43 рубля, а на втором — сокращались до 85,45 рубля. Снижение к уровню закрытия предыдущей торговой сессии на обоих рынках ближе к 18:03 по московскому времени составило 0,93 процента.

Аналитики связывают подобную динамику в том числе с прогрессом в переговорах России и США о прекращении боевых действий на востоке Украины. Однако геополитический фактор в среднесрочной перспективе с большой долей вероятности будет оказывать меньшее влияние на соотношение доллара к рублю. Ослаблению курса российской валюты в обозримом будущем поспособствует снижение цен на основные экспортные категории российской продукции, утверждает старший аналитик Центра экономического прогнозирования Газпромбанка Дарья Тарасенко. На этом фоне доллар может подорожать до 100 рублей в течение полугода.