Минфину задали вопрос о «белой книге» по снятию санкций США

Замминистра финансов РФ Иван Чебесков в кулуарах III Российского форума финансового рынка рассказал о так называемой «белой книге» по снятию ограничений США. По его словам, она ему не встречалась, передает агентство «Прайм».

О том, что такой документ готовится, сообщил ранее глава AmCham Russia Роберт Эйджи в беседе с РБК. По его словам, ассоциация разрабатывает инициативы для американского правительства, направленные на ослабление санкций в отношении России. В первую очередь предлагается рассмотреть возможность снятия ограничений в авиационной отрасли, в частности, в вопросах поставок запчастей и технического обслуживания самолетов, указал Эйджи.

«”Белую книгу" не видел», - подчеркнул Чебесков.

Ранее президент российского бизнес-объединения Александр Шохин заявил, что Российский союз промышленников и предпринимателей выражает полную поддержку инициативе Американской торговой палаты в России по созданию «белой книги» с рекомендациями правительству США о первоочередных мерах по снятию санкций.

По словам главы РСПП, документ целесообразно подготовить в течение марта с учетом того, что президент США Дональд Трамп заявил ранее о возможной встрече с главой российского государства Владимиром Путиным в течение месяца.