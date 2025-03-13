Дерипаска предрек стоимость нефти по $50 за баррель

Газета.Ru

Резкого падения стоимости нефти никому избежать не удастся, считает российский бизнесмен Олег Дерипаска. Об этом он написал в своем Telegram-канале, комментируя статью газеты Financial Times о том, выгодно ли уменьшение цен Соединенным Штатам.

Дерипаска предрек стоимость нефти по $50 за баррель
© фонд Олега Дерипаска «Вольное Дело»
«Не все хотят видеть нефть на уровне $50 за баррель, но увернуться не удастся», — заявил миллиардер.

10 марта баррель Brent стоил более $70. При этом эксперт по фондовому рынку «БКС Мир инвестиций» Людмила Рокотянская в беседе с «Газетой.Ru» заявила, что цены на Brent могут упасть до $60–65 за баррель в 2025 году.

Это связано с перекосом мирового баланса в сторону избытка предложения. Причина — рост добычи со стороны стран, не входящих в ОПЕК+, а также пессимистичные прогнозы по росту спроса на нефть в 2025-2026 годы.

Цены на нефть упали до минимума более чем за 3 года

Эксперт добавила, что тарифная политика президента США Дональда Трампа сейчас только усиливает опасения по поводу будущего роста мировой экономики и, как следствие, спроса на энергоресурсы.

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