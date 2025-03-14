Россия нашла еще один способ обойти западные санкции и торгует нефтью с Китаем и Индией за криптовалюту. Об этом пишет Reuters со ссылкой на четыре источника, знакомых с ситуацией.
Собеседники агентства рассказали, что Москва использует биткоин, ether и стейблкоины Tether, чтобы облегчить конверсию национальных валют стран-покупателей (юаня и рупии) в рубли и миновать доллар. Схема торговли выглядит так: поставки идут через трейдера, который принимает нацвалюту от покупателя нефти на один счет, переводит в криптовалюту на второй и оттуда выводит на третий — уже в России.
Один из источников Reuters сказал, что схема работает хорошо. Он уверен, что ее продолжат использовать и в случае снятия санкций. По сравнению с общим экспортом нефти, объемы подобных операций пока небольшие, но они растут. У одного из российских нефтетрейдеров криптопоставки достигают десятков миллионов долларов в месяц.
В США раскрыли рассматриваемый Трампом спектр санкций против России
Ранее стало известно, что США не стали продлевать лицензию, которая позволяла зарубежным компаниям оплачивать российские энергоресурсы через подсанкционные банки.
«Если вы иностранный нефтеперерабатывающий завод, нефтетрейдер или кто-то, кто покупает российский газ, и ваш банк хочет платить России за нефть и газ в долларах или, по сути, в любой другой западной валюте, вам будет очень трудно это сделать», — объяснил Госдепартамента Эдвард Фишман.