Россия нашла еще один способ обойти западные санкции и торгует нефтью с Китаем и Индией за криптовалюту. Об этом пишет Reuters со ссылкой на четыре источника, знакомых с ситуацией.

Собеседники агентства рассказали, что Москва использует биткоин, ether и стейблкоины Tether, чтобы облегчить конверсию национальных валют стран-покупателей (юаня и рупии) в рубли и миновать доллар. Схема торговли выглядит так: поставки идут через трейдера, который принимает нацвалюту от покупателя нефти на один счет, переводит в криптовалюту на второй и оттуда выводит на третий — уже в России.

Один из источников Reuters сказал, что схема работает хорошо. Он уверен, что ее продолжат использовать и в случае снятия санкций. По сравнению с общим экспортом нефти, объемы подобных операций пока небольшие, но они растут. У одного из российских нефтетрейдеров криптопоставки достигают десятков миллионов долларов в месяц.

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Ранее стало известно, что США не стали продлевать лицензию, которая позволяла зарубежным компаниям оплачивать российские энергоресурсы через подсанкционные банки.