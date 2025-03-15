Турецкая платежная система Ininal перестала работать

Турецкая платежная система Ininal прекратила работу с субботы. Пользователи не могут оплатить услуги и товары с ее помощью. Об этом сообщили РИА Новости клиенты сервиса. Также отмечаются проблемы с регистрацией новых аккаунтов и переводами на карты Ininal. Временно не обслуживаются платежи через POS-терминалы в магазинах, банкоматах и в приложении. В компании сообщили агентству, что работают над устранением проблем.

Система Ininal популярна у россиян на фоне блокировки российских карт за рубежом. В сервисе можно открыть счет онлайн по загранпаспорту без поездки в Турцию, а после верификации личности увеличить лимит на расходы.

Ранее был задержан глава совета директоров Ininal, владелец банка Bankpozitif, платежной системы Payfix и телеканала Flash TV Эркан Корк по подозрению в отмывании средств, полученных от азартных игр.