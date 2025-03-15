Низкие цены на нефть угрожают России: названы последствия для бюджета

Нынешние нефтяные котировки в $70 за баррель не радуют экспортеров «черного золота». Правда, жаловаться поставщикам энергоресурсов не на кого: основные участники нефтедобывающего альянса ОПЕК+, включая Россию, сами решили отказаться от сокращения добычи, чем обвалили сырьевые цены. Избежать серьезных финансовых последствий у нашей страны, возможно, получится за счет увеличения объемов отгрузки нефти зарубежным покупателям.

Вопреки настроению рынка и ожиданиям биржевых игроков, участники ОПЕК+ не стали откладывать в долгий ящик решение об увеличении добычи нефти и 5 марта согласовали планы о поэтапном расширении своих промышленных мощностей с начала апреля 2025 года.

В содержательной части резолюции альянса, утвержденной восемью основными фигурантами ОПЕК+, говорится о постепенном отказе от взятых на себя производственных ограничений. В соответствии с документом добыча нефти в Саудовской Аравии с апреля 2025-го по сентябрь 2026 года вырастет с 9-и почти до 10 млн баррелей в сутки, производственные мощности России за тот же период нарастят ежедневную отдачу с 9 млн до 9,5 млн, а промыслы ОАЭ увеличат отпускную мощность на 300 тыс «бочек». В целом с учетом индустриальных возможностей остальных представителей ОПЕК+, на мировой рынок постепенно вернется до 2,2 млн баррелей в сутки.

Россия, как один из ключевых участников альянса, не осталась в стороне и положительно проголосовала за технологические планы своих союзников по сырьевой организации. Цены на нефть пока не радуют и фиксируются на позициях, не удовлетворяющих поставщиков и в частности снижающих доходы бюджета нашей страны. Впрочем, выход из ситуации все-таки есть: низкие котировки могут способствоввать увеличению объемов поставок сырья зарубежным покупателям, даже несмотря на ужесточающие антироссийских санкций в отношении энергопоставок из нашей страны.

Сюрприз для рынка

Согласованное в первые дни марта решение ОПЕК+ стало неожиданным для игроков мирового энергетического рынка: до встречи альянса котировки Brent находились на довольно низком для стран-участниц нефтяной сделки уровне, то есть чуть выше $73 за баррель, а после публикации итогов заседания цена на североморский сорт и вовсе упала ниже $70. Перспектива дальнейшего развития ситуации на международных сырьевых торговых площадках остается крайне неопределенной. Главный вопрос: почему лидеры сырьевой отрасли все-таки отважились отказаться от действующего с апреля 2023 года добровольного сокращения добычи нефти, несмотря на относительно невысокий уровень цен в мире?

Как полагает аналитик Freedom Finance Global Владимир Чернов, это решение продиктовано, в первую очередь, стремлением альянса сохранить свою долю мирового рынка углеводородов. Еще в ходе своей предвыборной кампании осенью прошлого года американский президент Дональд Трамп пообещал своему электорату дешевые топливные цены на бензоколонках, а национальным энергетическим холдингам - финансовые субсидии на развитие и освоение перспективных залежей полезных ископаемых. После реализации таких замыслов США окончательно бы заняли первую строчку среди мировых экспортеров «черного золота». Инвестиционные вливания в сырьевой сектор, которые посулил Трамп, могли способствовать увеличению производства нефти в Соединенных Штатах в среднем на 3 млн баррелей в сутки. Такие дополнительные объемы позволяли Вашингтону полностью закрыть внутренний спрос на моторное топливо (как ни странно, США являются не только крупнейшим поставщиком, но и основным импортером жидких углеводородов в мире), а также закрепить за собой первенство среди независимых торговцев энергоресурсами.

Наводнение рынка существенным тоннажем сырья рискует привести к обвалу стоимости горючего и как следствие подвергает сомнению выносимые альянсом решения и даже угрожает самому существованию ОПЕК+ в качестве координирующего органа ценовых движений на международных сырьевых торговых площадках. Однако поступать иначе нефтяному альянсу не выгодно в еще большей степени: пусть цены будут ниже, зато «черное золото» останется ликвидным и не даст американским концернам усилить свои позиции на глобальном сырьевом рынке.

Горючие слезы бюджета

Ценовая нестабильность мирового энергетического рынка грозит проблемами федеральному бюджету нашей страны.

Нефтегазовые поступления в казну России в феврале упали на 18,4% - до 771,3 млрд рублей, при том что, как показывает статистика Минфина, год назад этот показатель превышал 945 млрд рублей. Фактический уровень прироста плановой выручки в феврале не дотянул до 3 млрд, тогда как по оценке чиновников этот показатель должен был оказаться втрое больше и превысить 10 млрд рублей.

В связи с такой негативной статистикой, Минфин РФ, хоть и сохраняет свои оценки исполнения федерального бюджета в 2025 году, однако не исключает, что дефицит может превысить предварительный прогноз в 0,5% ВВП.

«Наши оценки по общему балансу не поменялись - они, как и прежде, зависят от того, какая будет цена на нефть. В бюджете заложено $70 за баррель. Сейчас мы видим движение котировок ближе к $60. Соответственно, если этот уровень сохранится, то дефицит будет побольше, хотя и не выйдет за пределы 1% ВВП», - считает замминистра финансов РФ Владимир Колычев.

По его словам, в течение года эта динамика будет постепенно сглаживаться. Правда, в декабре произойдет традиционный всплеск расходов.

В текущем январе-феврале, по предварительным данным, бюджет был исполнен с дефицитом в 2,7 трлн рублей, или 1,6% ВВП. Минфин объясняет такой уровень опережающими финансовыми затратами внутри I квартала, обещая, что полученные результаты не нарушат «траекторию исполнения целевых параметров структурного баланса на 2025 год в целом».

Между тем, как полагает ведущий аналитик AMarkets Игорь Расторгуев, новые реалии международного нефтяного сектора не должны серьезным образом отразиться на финансовых показетелях России. При практически 20-процентном февральском сокращении нефтегазовых поступлений в федеральный бюджет, даже в условиях ужесточающегося санкционного давления, за первые два месяца 2025 года доходы от экспорта энергоресурсов нашей страны сократились менее чем на 4%.

«Российскую нефть продолжают покупать индийские и китайские перерабатывающие комбинаты, - свидетельствует эксперт, - поскольку подвергнутые западным санкциям объемы можно купить с выгодным дисконтом, то есть гораздо дешевле мировых котировок, а потом перепродать топливный продукт по рыночной стоимости готового товара».

В надежде на отмену санкций

В последние недели стоимость нефти колеблется вокруг отметки в $70 за баррель. «Такие котировки устраивают как ведущих экспортеров, так и крупнейших потребителей сырья, - рассуждает финансовый аналитик BitRiver Владислав Антонов. - Рынок продолжает переваривать решение лидеров ОПЕК+ о снятии с себя добровольных ограничений на добычу нефти, а также ориентируется на новые важные факторы, влияющие на биржевую стоимость сырья. В частности, на предупреждение Саудовской Аравии о снижении цен на сырье, поставляемое азиатским покупателям, дефляционные финансовые данные из Китая, усугубляющие опасения о дальнейших возможностях Поднебесной нарастить потребление топлива».

По мнению эксперта, положительных факторов для выхода из системной петли, в которую угодили котировки, фактически не наблюдается. Причем тенденций к падению цен в район в $60-65 гораздо больше, нежели трендов для подорожания барреля до уровня в $75-80, в котором заинтересованы многие участники ОПЕК+ и конкретно наша страна.

Впрочем, уверен Антонов, снижение доходов российского бюджета может оказаться не столь существенным, если у отечественных экспортеров получится преодолевать санкционные барьеры, а в дальнейшем вообще избавиться от западных рестрикций, по крайней мере со стороны США. Увеличение объема поставок зарубежным контрагентам способно сгладить как невысокие цены, так и зависимость от позиции внешних недоброжелателей Москвы.

Как показывает история, рыночным игрокам, выгоден рост физического количества сырья, проходящего через торговые площадки, так как трейдеры могут получать маржу от каждой лишней партии «черного золота». В связи с этим нашей стране стоит с оптимизмом смотреть на развитие событий на биржах и не пасовать перед возникающими препятствиями, поскольку спрос на российские нефтяные «бочки» со стороны импортеров всегда будет на высоком уровне.

Как сообщает Bloomberg с начала весны несколько танкеров, отправленных западными недоброжелателями России в «черный список» судов, которым запрещено останавливаться и перегружаться в европейских и азиатских морских терминалах из-за сотрудничества с российскими нефтяниками, отплыли из порта Находка с очередными партиями сырья из нашей страны.

Потоки нефти из российских портов за последние недели выросли примерно на 300 тыс. почти до 3, 4 млн. баррелей в сутки, что стало самым большим приростом с января 2023 года и самым высоким показателем с ноября 2024 года. Практика показывает, что международных судовладельцев перестают пугать западные санкции и «теневой флот» нашей страны продолжает оставаться на плаву.