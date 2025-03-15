Словакия и Германия надеются на возвращение поставок российского газа

Словакия и промышленные площадки ФРГ надеются на возвращение поставок российского газа. Об этом пишет Bloomberg со ссылкой на источники.

В четверг, 13 марта, президент России Владимир Путин заявил, что «газовая труба» для Европы может быть обеспечена, если Москва и Вашингтон договорятся о сотрудничестве в энергетической сфере.

«Некоторые промышленные предприятия Германии надеются на возвращение российских поставок, так как высокие цены на энергоносители сказываются на их способности конкурировать с иностранными производителями», — пояснили журналисты.

По данным агентства, ряд стран Восточной Европы, в том числе Словакия, также настаивает на возвращении объемов поставок российского газа по трубопроводу.

Европе предстоит тяжелый и дорогой сезон пополнения запасов перед началом новой зимы, отметили аналитики. Они добавили, что любое существенное увеличение поставок газа в условиях дефицитного рынка принесло бы долгожданное облегчение.

Вместе с тем, полагают эксперты, возврат к прежним объемам поставок вряд ли возможен. Это обусловлено разрывом контрактом, проблемами с инфраструктурой, рядом политических и экологических факторов.