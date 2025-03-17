До какого уровня вырастет рубль: прогноз курса валют на неделю

Рубль снова начал укрепляться относительно ведущих мировых валют. В пятницу внебиржевой курс доллара достигал 85,51 ₽, что на 4,5 ₽ ниже закрытия предшествующей недели. Официальный курс ЦБ снизился на 3,57 ₽, до 85,57 ₽.

Российскую валюту поддержали приток инвестиций в ОФЗ, улучшение геополитики и рост продаж валютной выручки экспортёров — $12,4 миллиарда в феврале против $9,9 миллиарда в январе. Риски для нацвалюты создают снижение цен на нефть и проблемы с поставками, что может повлиять на будущие поступления валюты и нефтегазовые доходы бюджета, рассказал «Коммерсанту» директор казначейства Цифра Банка Дмитрий Рожков. Он полагает, что рубль может достигнуть уровня 83,5 ₽ за доллар, после чего начать ослабление к 90 ₽ за доллар.

Спрос на импорт сокращается из-за замедления экономической активности, а предложение валюты больше, чем нужно рынку.