Любимый напиток россиян резко подорожает

К концу текущего года стоимость чая в российских магазинах повысится минимум на 15–20%. Об этом заявила в беседе с «Газетой.Ru» основатель онлайн-магазина продуктов с коротким сроком годности Fstok.ru Анастасия Колчина.

Говоря о причинах подорожания продукции, эксперт выделила общий рост инфляции на продукты питания. Также, по ее словам, ситуация вызвана колебанием курса валют. Как уточнила собеседница, в Россию в больших количествах завозят чай из Индии, Китая, Шри-Ланки и Кении. Из-за ослабления рубля по отношению к доллару и евро стоимость импорта возрастет.

Колчина также ожидает увеличения логистических издержек в связи с ростом цен на топливо. Кроме того, по ее словам, на стоимость повлияют пищевые привычки россиян. Повышение цен на кофе приведет к росту стоимости чая, поскольку увеличится спрос со стороны потребителей, которые захотят сэкономить и будут выбирать чай вместо кофе, добавила специалист.

Она считает, что особенно сильно вырастут в цене элитные сорта чая — так называемый премиум-сегмент. Речь идет о дорогих сортах белого чая, улунах, пуэре, а также о редких сортах, таких как Da Hong Pao, Габа и Silver Needle. Эксперт объяснила это высоким спросом на премиальный чай среди ценителей, ограниченным производством таких сортов, увеличением стоимости импорта из-за колебаний курсов валют и логистическими издержками. По ее мнению, к концу текущего года цена на такой чай может вырасти на 25–40%.

Эксперт отметила, что стоимость пакетированного чая в эконом-сегменте, то есть недорогих пакетированных чаев известных брендов, изменится меньше всего — примерно на 10–15%. По словам Колчиной, причинами роста цен на чай в этом сегменте являются повышение стоимости сырья, даже низкокачественного, а также увеличение расходов на упаковку и транспортировку.