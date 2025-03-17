США столкнулись с дефицитом говядины

В США начался дефицит говядины. Об этом сообщает The Economist.

По информации издания, на протяжении последних лет в США постепенно дорожает говядина. С начала 2020 года средняя цена на 400 г говяжьего фарша выросла с 3,90 до 5,60 долларов. Такой рост превышает уровень инфляции в США почти вдвое.

Причинами дефицита, согласно материалу The Economist, является высокий спрос на говядину — говяжьи котлеты являются традиционным ингредиентом американских бургеров. При этом, такой высокий спрос значительно опережает предложение на американском рынке. Частично ситуацию спасает импорт, но этот способ ввоза мяса в США также может пойти на спад после введения новых пошлин на импорт сельхозпродукции, которые входят в планы президента США Дональда Трампа.

Ранее США столкнулись с дефицитом куриных яиц.