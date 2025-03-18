Российский госдолг вырос

Счетная палата опубликовала данные, согласно которым объем госдолга России за 2024 год увеличился на 13,5%, передает ТАСС. Общая сумма долга достигла 29 трлн рублей, что эквивалентно 14,5% ВВП по первой оценке Росстата.

Внутренний госдолг России увеличился на 2,93 трлн рублей, составив 23,74 трлн рублей. Это 89% от предела внутреннего госдолга в 26,68 трлн рублей. Доля внутреннего долга в общем объеме выросла с 81,3% до 81,8%.

Внешний госдолг России на первое января 2025 года составил 52,109 млрд долларов или 49,9 млрд евро. Этот показатель уменьшился на 1,2 млрд долларов, но увеличился на 1,7 млрд евро по сравнению с предыдущим годом. Процентное сокращение составляет 2,3% в долларах и 3,6% в евро.

Расходы на обслуживание госдолга в 2024 году выросли на 604,5 млрд рублей, что на 35,1% больше по сравнению с предыдущим периодом. Доля этих расходов в федеральном бюджете достигла 5,8%, что на 1,8 процентного пункта выше по сравнению с 2019 годом, передает «ТАСС».