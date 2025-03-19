ЦБ повысил курс доллара

Центральный банк России установил новые официальные курсы валют на четверг, 20 марта, зафиксировав значительный рост как доллара, так и евро. Об этом сообщается на сайте регулятора.

Доллар подорожал на 1 рубль 35 копеек, достигнув отметки в 82 рубля 85 копеек. Евро прибавил 3 рубля 26 копеек, поднявшись до 90 рублей 83 копеек. Китайский юань также укрепился, увеличившись на 21 копейку — до 11 рублей 43 копеек.

19 марта эксперт по фондовому рынку «БКС Мир инвестиций» Александр Шепелев заявил, что экономически обоснованный курс доллара составляет 90-95 рублей. По его словам, с учетом снижения цен на нефть, которое наблюдалось с начала года, усиления санкционного давления на нефтяной экспорт РФ, постепенного восстановления импорта и ожиданий скорого разворота денежно-кредитной политики курс доллара может достичь указанных уровней еще до лета.

Глава ВТБ Андрей Костин рассказал, что не ожидает значительного укрепления курса рубля.