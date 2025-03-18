Зарубежные инвесторы начали возвращаться в российские активы

Иностранные инвесторы начали возвращаться в российские активы на фоне снижения геополитической напряженности. Об этом пишет «Коммерсантъ».

Курс юаня на Московской бирже впервые с июня 2024 года опустился ниже отметки 11,5 рублей, на минимуме достигнув отметки в 11,32 рублей. Это сильнейшее дневное снижение китайской валюты с начала декабря прошлого года, cвидетельствуют данные Investing.com.

Американский доллар на внебиржевом рынке также обновил многомесячный минимум, опустившись до 83,2 рублей. Курс евро откатился к отметке 91,12 рублей, потеряв за день около 2 рублей.

«Фундаментальный фактор хотя и выглядит уверенно, но вряд ли самостоятельно смог бы привести к такому движению», — считает руководитель направления аналитического сервиса банка «Зенит» Владимир Евстифеев.

Основной причиной укрепления рубля эксперты называют благоприятный геополитический фон на фоне продолжающихся переговоров России и США. Дополнительную поддержку оказывает приближение налогового периода.

По оценке аналитиков банка «Зенит», объем налоговых платежей марта составит 3,6 трлн рублей. Это на 15% больше февральских значений.

Укреплению российской валюты способствует растущий интерес иностранных инвесторов к рублевым активам. Данные Банка России подтверждают резкий рост покупок ОФЗ нерезидентами, которые в феврале приобрели госбумаги почти на 43 млрд рублей.

«Нерезиденты могут заходить в дешевые российские акции и облигации, а также депозиты под ставку 20% годовых на ожиданиях снижения геополитической напряженности», — отмечает главный аналитик Совкомбанка Михаил Васильев.

Впервые с осени 2021 года зарубежные инвесторы начали использовать стратегию carry-trade. Они берут дешевые доллары или евро под 3–5% годовых и вкладывают в рублевые активы под 20% годовых, пишет издание.