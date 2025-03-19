Минфин поддержал инициативу об универсальном платежном QR-коде

Минфин РФ подготовил проект отзыва правительства на законопроект, устанавливающий правила работы с универсальным QR-кодом от Национальной системы платежных карт (НСПК). Однако не все министерства и ведомства согласились с таким подходом.

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В частности, рекомендуется установить возможность проведения расчетов посредством "платежного роуминга", а именно, их переадресации "в различные платежные платформы, исходя из предпочтений клиентов".

Таким образом, предлагается на законодательном уровне закрепить позицию ЦБ, согласно которой QR будет один, оператором будет НСПК, которая обеспечит доступ к нему всех платежных сервисов, пишет "Коммерсантъ".

"Когда мы говорим о конкуренции, мы подразумеваем единое конкурентное поле - равные условия и правила игры - для всех участников рынка, вне зависимости от их размера", - цитирует газета ЦБ.

При этом, как отмечают в Банке России, универсальный QR-код на базе НСПК обеспечивает сохранение всех действующих бизнес-моделей банков и их тарифов, кроме того, услуги его представления будут оказываться банкам бесплатно.

Однако не все министерства и ведомства согласились с этим подходом, единая позиция правительства по данному вопросу пока не выработана. Так, законопроект не устраивает консорциум банков, объединяющий Сбербанк, Альфа-Банк и Т-Банк, которые продвигают собственный платежный сервис на основе сервиса MultiQR.

В середине января комитет Госдумы по защите конкуренции в своем отзыве на законопроект отметил, что передача НСПК исключительных прав оператора платежного QR-сервиса может привести к монополизации рынка и закрытию этого сегмента для добросовестных участников. В свою очередь, Минюст считает целесообразным установить возможность осуществления различными операторами услуг деятельности по предоставлению QR-кода, что позволит сформировать равные конкурентные условия.

В ФАС не поддержали проект, подготовленный Минфином, поскольку в законопроекте не учтено предложение службы обеспечить "недискриминационность доступа и условий функционирования платежных сервисов, а также об оказании услуг по предоставлению универсального платежного кода".

Банкам, входящим в консорциум, есть за что бороться, отмечается в сообщении. По данным ЦБ, за 2024 год оплата по QR-коду через СБП составила 6,5 трлн рублей. У представителей консорциума оплата в офлайне по QR-коду и в онлайне через Pay-сервисы за год составила 3,2 трлн рублей. Суммарно - около 10 трлн рублей.