Курс доллара резко вырос

В первой половине дня четверга, 20 марта, курс доллара к рублю на международном рынке Forex резко растет, свидетельствуют данные Investing.

С минимальных 83,5 рубля доллар подорожал до 85,6 рубля. По состоянию на 13:05 по московскому времени он торгуется на уровне 85,35 рубля. Курс юаня на Мосбирже также растет до 11,64 рубля. Курс евро на Forex поднимался до 92,3 рубля.

Российская валюта укреплялась на 10 % за последний месяц на фоне возобновления переговоров России и США после прихода на пост главы Белого дома Дональда Трампа. Несмотря на отсутствия конкретных результатов взаимодействия, инвесторы ожидают скорого снятия санкций, что приведет к притоку иностранных инвестиций.

Вместе с тем аналитики предупреждают, что закрепление рубля на текущих уровнях маловероятно, поскольку фундаментальные факторы, определяющие его курс, не изменились.

В свою очередь глава «Норникеля» Владимир Потанин назвал идеальным и сбалансированным для российской экономики курс доллара в районе 100 рублей. В кулуарах съезда Российского союза промышленников и предпринимателей (РСПП) он отметил, что такая такой позволяет решить задачи как бюджету, так и бизнесу.