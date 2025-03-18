Греф допустил разворот денежно-кредитной политики ЦБ

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Глава Сбербанка Герман Греф допустил разворот денежно-кредитной политики Банка России.

Греф допустил разворот денежно-кредитной политики ЦБ
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Об этом он сказал в кулуарах съезда Российского союза промышленников и предпринимателей.

«Будет, конечно, когда — не знаю», — приводит РИА Новости его ответ на вопрос о развороте денежно-кредитной политики в России.

Ранее председатель Банка России Эльвира Набиуллина заявляла, что Центробанк обсуждает разумное ограничение количества карт, которые можно оформить на одного человека.

Банк России намерен оценить целесообразность изменения ключевой ставки на заседании совета директоров, которое запланировано на 21 марта.

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