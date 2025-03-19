Северная Корея стала третьим крупнейшим в мире держателем биткоина

Корейская народная демократическая республика (КНДР) вышла на третье место в мире по объему государственных запасов биткоина после США и Великобритании. Хакерская группа Lazarus, связанная с правительством КНДР, владеет 13 580 биткоинами стоимостью £886 миллионов фунтов (около $1,14 миллиардa), сообщает The New York Times.

Американская компания Arkham Intelligence, использующая искусственный интеллект для идентификации владельцев анонимных криптовалютных активов, отмечает, что Пхеньян существенно увеличил свои запасы после рекордной кражи в прошлом месяце. По данным Wu Blockchain, рост произошел после атаки на криптобиржу Bybit, когда хакеры конвертировали похищенный эфириум в биткоин.

Северная Корея опередила по запасам биткоина Сальвадор с его 6 117 монетами и Бутан, владеющий 10 635 BTC. Впереди КНДР остаются только США с 198 109 биткоинами и Великобритания, располагающая 61 245 монетами. При этом в ЕС пока не заинтересованы в резервах состоящих из криптовалют, отметила в конце января президент ЕЦБ Кристин Лагард.

В отличие от Сальвадора, официально принявшего биткоин в качестве законного платежного средства, Северная Корея использует криптовалюту для обхода международных санкций. Эксперты криптовалютного рынка связывают активность северокорейских хакеров с попытками режима финансировать государственные программы.

Правительства США и Великобритании получили свои биткоины в результате конфискации средств, принадлежавших преступникам.