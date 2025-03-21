Число молодых предпринимателей в России превысило 2,7 миллиона

Количество молодых предпринимателей в России превысило 2,7 млн, что составляет 6% от общего числа бизнесменов в стране.

Об этом сообщает «Газета.Ru» со ссылкой на пресс-службу Минэкономразвития.

Больше всего молодых предпринимателей — в Северо-Кавказском федеральном округе. Лидируют по доле ИП до 25 лет Чечня, Ингушетия и Дагестан.

Среди ИП младше 18 лет наиболее высокие показатели зафиксированы в Чечне, Марий Эл и Оренбургской области.

«Количество ИП младше 18 лет за пять лет увеличилось на 228% и превысило 12 тыс. человек. Число индивидуальных предпринимателей до 25 лет выросло на 77% и достигло 264 тыс. Такой рост связан с популяризацией бизнеса среди молодёжи и мерами поддержки, реализованными в рамках нацпроекта», — заявил министр экономического развития Максим Решетников.

Ранее сообщалось, что в Москве пройдёт цикл мероприятий для бизнеса «Налоговая реформа — 2025».