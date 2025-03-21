Экономист рассказал, когда ЦБ начнет снижать ставку

Экономист Bloomberg Economics Исаков рассказал, когда ЦБ начнет снижать ставку
С учетом сегодняшнего решения совета директоров Банка России оставить ключевую ставку на уровне 21% ее снижения следует ждать в июне или июле, заявил "Российской газете" главный экономист Bloomberg Economics по России Александр Исаков.
Сигналов о том, что ЦБ может снизить ставку раньше лета, пока не просматривается, отметил финансист.
"По итогам февральского заседания совета директоров ЦБ в пресс-релизе была формулировка "оценивать целесообразность повышения ключевой ставки с учетом скорости и устойчивости снижения инфляции". Новая формулировка - "если динамика дезинфляции не будет обеспечивать достижение цели, Банк России рассмотрит вопрос о повышении ключевой ставки". Человеческим языком это значит, что планы ЦБ на апрельское заседание не включают в себя снижение ставки", - объяснил Александр Исаков. "Мы ждем начало цикла снижения на заседаниях в июне-июле с 21% до 19%. Тогда Банк России может более существенно пересмотреть свои прогнозы по инфляции на 2025 год в 7-8%. По нашим оценкам, это завышенные значения", - отметил экономист.