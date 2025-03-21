ЦБ сообщил об улучшении ситуации на российском рынке труда

С начала 2025 года на российском рынке труда прослеживается все больше признаков, свидетельствующих о постепенном улучшении кадровой ситуации в стране. Об этом сообщается в пресс-релизе Центробанка (ЦБ) по итогам заседания совета директоров регулятора по ключевой ставке.

Речь идет, в частности, о снижении доли отечественных предприятий, испытывающих дефицит работников, о чем свидетельствуют результаты опросов. Кроме того, в последнее время в ряде отраслей наблюдается снижение спроса на новых сотрудников и переток работников в другие секторы российской экономики.

Несмотря на это, внутренний рынок труда продолжает оставаться жестким на фоне рекордно низкого уровня безработицы. Одной из проблем остается заметное превышение темпов роста зарплат над динамикой производительности труда. Это обстоятельство во многом способствует сохранению значительного дисбаланса спроса и предложения.

По итогам мартовского заседания совет директоров ЦБ в третий раз подряд оставил без изменений ключевую ставку. Она продолжает находиться на рекордно высоком уровне в 21 процент годовых, который регулятор установил в октябре 2024-го. Сохранение планки в ЦБ объяснили недостаточным снижением инфляционного давления. Оно по-прежнему остается высоким, что не позволяет перейти к постепенному ослаблению денежно-кредитной политики.

Главным условием для снижения ключевой ставки в регуляторе называли устойчивое замедление темпов роста потребительских цен. По прогнозу главы регулятора Эльвиры Набиуллиной, инфляция в России выйдет на пиковый уровень не раньше апреля-мая 2025 года. На этом фоне в ЦБ не исключили повышения ставки на следующих заседаниях.