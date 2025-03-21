ЦБ РФ продлил ограничения на перевод средств за рубеж
Банк России сохранил еще на шесть месяцев ограничения на перевод средств за рубеж. Об этом сообщается на сайте регулятора.
Уточняется, что ограничения сохранятся до 30 сентября включительно.
«Граждане России и физические лица — нерезиденты из дружественных стран по-прежнему смогут в течение месяца перевести на любые счета в зарубежных банках не более миллиона долларов США или эквивалент в другой иностранной валюте», — говорится в тексте.
Также ЦБ решил сохранить лимиты на перечисления через системы денежных переводов — за месяц не более десяти тысяч долларов США или эквивалент в другой иностранной валюте. Иностранцы, работающие в РФ, смогут переводить за рубеж средства в размере своей заработной платы. Нерезидентам из недружественных стран, которые не работают, но находятся в России, запрещено осуществлять переводы за рубеж, исключение составляют иностранные компании, находящиеся под контролем российских юридических или физических лиц.