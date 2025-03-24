ЕС резко сократил ввоз вина в Россию

Евросоюз в январе вдвое сократил ввоз вина в РФ. Об этом сообщило РИА Новости со ссылкой на данные Евростата.

В первом месяце 2025 года Россия закупила в европейских странах 6,5 тыс. т. вина, в то время как в 2024 году — 13 тыс. т. При этом стоимость ввезенного вина сократилась меньше — на 40%. Если в январе 2025 года было закуплено вина на €25,3 млн, то в 2024 году — на €41,2 млн.

Почти треть закупленного вина пришлась на Италию, однако поставки из этой страны за год сократились почти в три раза. Их объем составил 2,3 тыс. т. На этом фоне Франция увеличила поставки вина в РФ на 40%, до 119 тонн, а Латвия — на 7,3% — до 191 тонны. При этом Германия и Испания также сократили экспорт вина в РФ более чем в двое. Первая — до до 543 тонн, вторая — до 438 тонн.

При этом в июле 2024 года Евросоюз резко нарастил экспорт вина в Россию почти вдвое.

Продажи нарастили все европейские импортеры. Сильнее всего поставки за период увеличила Испания — в 2,4 раза месяц к месяцу, до 980 тонн. Латвия нарастила продажи в 2,2 раза до 1,4 тыс. тонн.