Цена бензина на бирже в РФ снижается второй день подряд

Цена бензина демонстрирует снижение второй торговый день подряд. За сегодняшний день стоимость марок АИ-92 и АИ-95 упала по территориальному индексу Европейской части России на 0,84% и 1,62% соответственно, следует из данных Санкт-Петербургской биржи (СПбМТСБ).

В настоящее время стоимость одной тонны бензина марки АИ-92 составляет 50 686 рублей, а АИ-95 — 57 180 рублей. За прошедшую неделю цены на бензин выросли более чем на 3%. В то же время стоимость летнего дизельного топлива увеличилась на 0,67% и составила 61 502 рубля за тонну. Зимнее дизельное топливо подешевело на 0,26% и теперь стоит 60 173 рубля за тонну.

Стоимость мазута уменьшилась на 1,07%, составив 28 662 рубля за тонну. Цена авиакеросина снизилась на 1,41%, достигнув отметки в 78 840 рублей за тонну. Цена сжиженных углеводородных газов (СУГов) упала на 3,87%, составив 17 840 рублей за тонну.

Сегодня замминистра финансов Алексей Сазанов заявил, что Минфин РФ и нефтяники обсуждают вопрос увеличения разрешенного диапазона отклонения биржевых цен на топливо. Так, демпфер не будет обнуляться, отметил он. Как сообщалось, сейчас вопрос находится на этапе согласования приемлемых параметров, которые бы устроили как государство, так и бизнес.

Правительство РФ ранее приняло решение продлить разрешение на экспорт бензина для компаний, производящих более миллиона тонн топлива в год, с 1 марта по 31 августа. Однако эмбарго на экспорт бензина для непроизводителей (трейдеров, нефтебаз и организаций с меньшей производственной мощностью) сохраняется.