Глава ВТБ рассказал о желании Трампа восстановить отношения США и РФ

Президент США Дональд Трамп искренне стремится к тому, чтобы восстановить российско-американские отношения.

Такое мнение озвучил глава ВТБ Андрей Костин в интервью телеканалу CNN.

"Наверное, рано делать какие-то прогнозы, потому что мы находимся в самом начале довольно длительного процесса, ведь в последние годы отношения между Россией и Америкой были по большому счету разрушены. А значит, на их восстановление потребуется время. Но я считаю, что мы определенно видим благие - и при этом искренние - намерения со стороны президента Трампа, а также его желание помочь России решить этот вопрос, восстановить российско-американские отношения. А если есть желание, найдутся и возможности", - сказал Костин.

При этом банкир отметил, что процесс нормализации отношений займет некоторое время.