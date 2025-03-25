Россия получит американские технологии, доступ к валюте и платежным системам в случае снятия санкций США.

Рестрикции Европы при этом, вероятно, сохранятся, сообщает журнал The Economist.

«Если США снимут санкции, вероятно, Европа сохранит собственные. Некоторые геополитические эксперты полагают, что это не имеет большого значения. По их словам, доступ к американским технологиям, валюте и платежным сетям — это то, чего на самом деле хочет Россия», — пишет журнал со ссылкой на геополитических экспертов.

Соединенные Штаты отклонили ранее предложение Канады о создании специальной рабочей группы для исследования деятельности так называемого теневого флота российских нефтяных танкеров, сообщает Bloomberg. По информации издания, данное решение было принято на фоне переоценки администрацией президента США Дональда Трампа своего участия в международных организациях.