Экономист Василий Колташов в разговоре с Рамблером высказался о перспективах восстановления работы системы SWIFT с российскими банками. По словам специалиста, в обозримой перспективе принятие соответствующего решения маловероятно, поскольку этому будет противостоять Европейский союз.

Накануне Кремль опубликовал два документа по итогам российско-американских переговоров в Эр-Рияде. Договоренности, помимо прочего, включают Черноморскую инициативу (безопасность судоходства, запрет милитаризации гражданских судов, досмотры) и содействие США в доступе РФ к мировым рынкам сельхозпродукции через снижение страховых тарифов и открытие портов. Условиями вступления в силу этого договора являются снятие санкций с Россельхозбанка и его подключение к системе SWIFT, отмена ограничений для экспортеров, судов, страховщиков, а также возобновление поставок сельхозтехники в РФ. Президент Соединенных Штатов Дональд Трамп отмечал, что в ходе контактов сторон был достигнут «большой прогресс».

Ожидать, что Россельхозбанк будет подключен к системе SWIFT для нормализации международной торговли продовольствием, пока не приходится. На это указывает различие заявлений, которые были сделаны по итогам переговоров в Эр-Рияде со стороны США и со стороны России. В заявлении РФ все было очень конкретно, в нем изложено, что она хочет получить в рамках Черноморской инициативы. В частности, это возвращение системы SWIFT для одного из крупнейших российских банков. Это как минимум. Может быть, и для ряда банков. Но, с другой стороны, мы видим полный туман в американском заявлении. В нем вообще ничего нет. И это говорит о том, что американцы отнеслись к переговорам несерьезно. Они шли долго именно потому, что американская сторона не хотела заниматься конкретикой, а рассчитывала на «быструю сделку». Трамп постоянно говорит о том, что ему нужна «быстрая сделка», однако России нужна конкретная сделка. А в итоге нет ни быстрой, ни конкретной сделки. Поэтому пока все находится в подвешенном состоянии. Василий Колташов Руководитель центра политэкономических исследований Института Нового общества

Даже если американцы согласятся на возвращение Россельхозбанка в систему SWIFT, то европейцы заблокируют принятие соответствующего решения, считает специалист.

«Европейцы на это не пойдут. Они просто не позволят вернуть в систему SWIFT ни один крупный российский банк. Причиной для этого, помимо общей враждебности, послужит то, что инфляция в Европейском союзе сейчас сдерживается за счет гигантского потока сверхдешевого продовольствия из Украины. Представьте, если зерно из Украины уйдет через Николаевский или Одесский порт не в ЕС, а, к примеру, в Египет или другие страны, то Европа таким образом просто потеряет свою сельскохозяйственную колонию. В результате там начнется усиление инфляции, а также усиление недовольства всей политикой войны и санкций. Так что для продолжения нынешнего курса ЕС необходимо продолжать получать невероятно дешевое продовольствие из Украины в привилегированном режиме», - отметил эксперт.

Для реализации инициативы по SWIFT «американцы должны выдавить данное решение из Брюсселя и Киева», добавил Колташов.

«По-другому никак. Однако пока американцы даже не пытаются этого сделать. Поэтому в их итоговом заявлении и был туман… Трамп пока не снял с России никаких санкций. Он демонстрирует, что, мол, и так сойдет, что переговоры могут быть плохо подготовлены, что российские интересы – даже в попутных вопросах – можно проигнорировать, и при этом будет заключена «быстрая сделка». Но так ничего не будет. Пока не было сделано даже совместное заявление сторон. Да, из рабочий режим отношений сохраняется и развивается, но ничего более пока нет», - заключил специалист.

Российский политолог Сергей Марков ранее заявил, что решение не раскрывать итоги переговоров России и США может быть связано с отсутствием новых договоренностей или же, наоборот, с существенными уступками со стороны американцев.