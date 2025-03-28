В России резко вырос спрос на мясные консервы

Продажи мясных консервов в России с марта 2024 по февраль 2025 года выросли на 18,5% к предыдущим 12 месяцам, в денежном — на 25%, сообщает «Коммерсант» со ссылкой на аналитическую компанию «Нильсен».

В прошлом году ситуация была иной: тогда наблюдалось снижение продаж в этой категории. Натуральные продажи мясных консервов в то время снизились на 0,9%. При этом натуральные продажи консервированных грибов и овощей в рассоле за последний год увеличились на 11,3%, а в собственном соку — на 2%.

По словам собеседника издания, всплеск интереса к мясным консервам наблюдается на фоне снижения спроса на рыбные. По информации от компании «Нильсен», продажи рыбных консервов в розничной торговле снизились на 4,8% в натуральном выражении за год. Это может привести к тому, что некоторые покупатели будут теперь предпочитать мясные консервы рыбным.

По данным ассоциации «Руспродсоюз», цены в сегменте продолжают демонстрировать рост. Как отмечается, за 2024 год стоимость мясных консервов повысилась на 6,55%, до 642,6 руб. за килограмм, рыбных — на 11,12%, до 609,6 руб., рыбных в томатном соусе — на 11,24%, до 390,9 руб., консервированных и маринованных овощей — на 8,36%, до 267 руб., томатных — на 8,62%, до 394,6 руб.

Ранее «Ведомости» со ссылкой на данные компании «Нильсен» сообщили, что по сравнению с 2023 годом продажи колбасных изделий в России в 2024-м увеличились на 16% в денежном эквиваленте и на 5% в количественном выражении.