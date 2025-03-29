Подсчитаны расходы США на борьбу с мигрантами

США за несколько месяцев борьбы с нелегальной миграцией и наркотрафиком потратили более 300 миллионов долларов. Об этом со ссылкой на источники телеканала CNN в Минобороны страны сообщает РИА Новости.

© Lenta.ru

По данным ведомства, за первый месяц противодействия мигрантам Пентагон потратил около 250 миллионов долларов. К середине марта эта цифра выросла до 328 миллионов без учета расходов министерства внутренней безопасности и некоторых других ведомств.

«Крупномасштабная военная операция на южной границе администрации Трампа на южной границе по снижению иммиграции и притока наркотиков, уже стоила налогоплательщикам более 300 миллионов долларов», — констатирует телеканал.

Если такая тенденция сохранится, то за первый год действия программы по противодействию нелегалам и наркотрафику обойдется бюджету более чем в два миллиарда, отмечают источники.

Трамп еще в ноябре заявил, что глава Мексики Клаудия Шейнбаум пообещала ему помощь в борьбе с нелегальной миграцией. По его словам, глава государства готова закрыть южную границу США. Кроме того, ради снижения наркотрафика Трамп ввел против стран, откуда поступает фентанил, 25-процентные пошлины.