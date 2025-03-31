Прошлую неделю рубль завершил небольшим ослаблением против доллара. В пятницу внебиржевой курс поднимался до 84,95 ₽, что на 0,46 ₽ выше закрытия предшествующей недели. Официальный курс ЦБ за неделю снизился на 0,96 ₽, до 83,68 ₽ за доллар. Такое расхождение связано с укреплением доллара во второй половине дня после завершения уплаты налогов экспортёрами.
Ориентир по курсу на эту неделю — 85 ₽ за доллар, рассказал «Коммерсанту» главный экономист «БКС Мир инвестиций» Илья Фёдоров. К концу апреля спрос на валюту со стороны импортёров и населения начнёт расти, а предложение со стороны экспортёров снизится, ожидает эксперт. Он прогнозирует постепенное возвращение курса в диапазон 90–95 ₽ за доллар в первой половине второго квартала 2025 года.
Курс доллара превысил 86 рублей
Окончание налогового периода лишило рубль поддержки.
«Цены на нефть обновили максимумы марта и способны продолжить рост, что позитивно для среднесрочных перспектив российской валюты. Пока же более вероятным выглядит переход к верхней границе краткосрочного диапазона волатильности — 85–86 ₽ за доллар», — полагает руководитель направления аналитического сервиса банка «Зенит» Владимир Евстифеев. «Баланс рисков складывается скорее не в пользу более дорогой нефти, поэтому и рубль может продолжить ослабление. Мы полагаем, что на этой неделе рубль может закрепиться выше отметки 85 ₽ за доллар», — считает директор казначейства Цифра Банка Дмитрий Рожков. «При отсутствии сильного влияния геополитических новостей рассчитываем на дальнейшую консолидацию курсовых котировок вблизи верхней границы диапазона 80–85 ₽ за доллар», — говорит управляющий эксперт центра аналитики и экспертизы ПСБ Денис Попов.