Прошлую неделю рубль завершил небольшим ослаблением против доллара. В пятницу внебиржевой курс поднимался до 84,95 ₽, что на 0,46 ₽ выше закрытия предшествующей недели. Официальный курс ЦБ за неделю снизился на 0,96 ₽, до 83,68 ₽ за доллар. Такое расхождение связано с укреплением доллара во второй половине дня после завершения уплаты налогов экспортёрами.

Ориентир по курсу на эту неделю — 85 ₽ за доллар, рассказал «Коммерсанту» главный экономист «БКС Мир инвестиций» Илья Фёдоров. К концу апреля спрос на валюту со стороны импортёров и населения начнёт расти, а предложение со стороны экспортёров снизится, ожидает эксперт. Он прогнозирует постепенное возвращение курса в диапазон 90–95 ₽ за доллар в первой половине второго квартала 2025 года.

Курс доллара превысил 86 рублей

Окончание налогового периода лишило рубль поддержки.