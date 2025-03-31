Мировые центробанки начали распродавать госдолг США

Некоторые мировые Центральные банки начали активную работу по продаже облигаций США, которые являются вложениями в государственный долг страны (трежерис). Также регуляторы начали больше вкладываться в золото.

Согласно наиболее свежей по состоянию на конец марта статистике, чистые продажи облигаций держателями из других стран в ноябре уже составили 34,41 миллиарда долларов. В декабре этот показатель составил 49,69 миллиарда, а в январе — 13,3 миллиарда долларов, что в сумме за три месяца превышает отметку в 100 миллиардов.

В общей сумме за границей Штатов таких облигаций куплено на 8,5 триллиона долларов, поэтому подобные цифры не являются ударом для американской экономики. Тем не менее эксперты акцентируют внимание не на самих показателях, а на тенденции и списках продавцов госдолга Вашингтона.

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— Основными продавцами выступили Япония, Китай, Бразилия и Индия, суммарно сократившие вложения за год на 136 миллиардов долларов. Япония и Китай уже много лет сокращают долю в казначейских обязательствах США в рамках диверсификации структуры вложений международных резервов. Китай и Индия все больше отдают предпочтение золоту, — приводит слова руководителя аналитического управления банка «Зенит» Владимира Евстифеева «Российская газета».

В свою очередь аналитик УК «Первая» Глеб Бобков считает, что стабилизация ситуации для США потребует действий текущей администрации, которые положительно повлияют на положение госдолга.

В октябре 2024 года Россия увеличила свои инвестиции в госдолг Соединенных Штатов, доведя их объем до 28 миллионов долларов. Эта информация содержится в данных Министерства финансов США.