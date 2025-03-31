Главы МИД ряда европейских стран на встрече в Мадриде приняли решение оставить суверенные российские активы замороженными вплоть до окончания конфликта на Украине, пишет «Прайм».

По данным агентства, в Мадриде встретились главы МИД ФРГ, Франции, Великобритании, Польши, Италии, Испании, Украины, а также глава евродипломатии Кая Каллас. По итогам встречи дипломаты приняли совместное заявление.

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«Мы вновь заявляем, что российские активы должны оставаться под арестом до тех пор, пока Россия не прекратит [боевые действия] против Украины и не возместит ей нанесенный ущерб», — говорится в документе.

Напомним, что в феврале 2022 года ЕС и страны G7 заморозили валютные резервы РФ на €300 млрд.

Свыше €200 млрд евро из них находятся в ЕС, в основном на счетах бельгийской Euroclear — одной из крупнейших в мире расчетно-клиринговых систем.