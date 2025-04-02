На Украине решили заменить копейки

На Украине прекратят чеканить копейки и заменят их шагами. Об этом заявил глава Национального банка Украины (НБУ) Андрей Пышный, его цитирует РБК-Украина

Нацбанк планирует дочеканить следующий тираж монет в 50 копеек в новом формате и под новым названием. Такое решение продиктовано стремлением отказаться от российского наследия, которое все еще связывает страну спустя 30 лет независимости.

«В 1992 году мы даже отчеканили первую пробную партию монет шаг. Они должны были стать полноценной частью украинской гривны, но тогда нам не хватило политической воли. Если не сейчас, то когда? Когда будет время возвращать свое?» — задался вопросом Пышный.

Никаких дополнительных расходов из государственного бюджета это за собой не повлечет, подчеркнул глава Нацбанка. Изымать копейки из обращения пока также не собираются.

«Мы не чеканим монету 10 копеек, но 50 копеек мы должны будем еще некоторое время дочеканивать. Их в обращении примерно на уровне 1,5 миллиарда. И мы хотим, чтобы следующий тираж, который мы должны будем дочеканить, уже был отчеканен не копейками, а шагами», — пояснил он.

НБУ предложил отказаться от названия «копейка» для разменной монеты еще в 2024 году.