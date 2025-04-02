В России может снова вырасти ключевая ставка

ЦБ допустил дополнительное повышение ключевой ставки

Центральный банк РФ не исключает вероятность того, что потребуется дополнительное повышение ключевой ставки в случае, если инфляция не снизится в достаточной мере. Об этом заявил зампред регулятора Алексей Заботкин, передает ТАСС. https://tass.ru/ekonomika/23574363

Напомним, что в марте Банк России в третий раз подряд принял решение сохранить ключевую ставку на уровне 21% годовых. Решение регулятора совпало с прогнозами большинства аналитиков.

«Мы не исключаем, что может потребоваться дополнительное повышение ставки если не на следующем заседании, то в дальнейшем, если замедление инфляции будет происходить не теми темпами, которые предполагает наш прогноз в 7-8% на этот год и 4% - на следующий», - сообщил Заботкин.

При этом, его словам, требуемой жестокости денежно-кредитной политики, вероятно, удалось достичь. Ранее глава ЦБ РФ Эльвира Набиуллина заявила, что в России снизилась вероятность того, что в дальнейшем ключевая ставка повысится. Она отметила, что дальнейшие решения будут зависеть от того, достаточно ли скорости и устойчивости снижения инфляции для ее возвращения к 4% в 2026 году.