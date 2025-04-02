Стало известно, сколько заработал Порошенко в 2024 году

Доходы бывшего президента Украины Петра Порошенко* в 2024 году выросли почти в 30 раз по сравнению с 2021 годом. Об этом со ссылкой на украинские СМИ пишет ТАСС.

Согласно налоговой декларации украинского политика, данные из которой привело украинское издание «Инсайдер», в 2024 году Порошенко* заработал 4 млрд 620 млн гривен (более $111 млн). При этом в 2021 году доход бывшего президента Украины составлял 162 млн гривен (около $4 млн).

По информации СМИ, Петр Порошенко* покупал на пожертвования для Вооруженных сил Украины облигации у государства под высокие проценты, которые возвращались ему из госбюджета, после чего средства выводились за границу. Таким образом в прошлом году он вывел из страны более 1,2 млрд гривен ($29 млн).

При этом за время проведения российской спецоперации на Украине Порошенко поднялся в рейтинге украинских олигархов с 12-го на 3-е место.

Ранее Владимир Зеленский подписал указ о введении персональных санкций в отношении Петра Порошенко*, предусматривающих в том числе лишение его государственных наград, бессрочную блокировку активов, а также запрет на вывод средств за границы Украины.

* член объединения, включенного Росфинмониторингом в список террористов и экстремистов