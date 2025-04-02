В Казахстане обнаружили одно из крупнейших месторождений редкоземельных металлов

Казахстанские геологи обнаружили месторождение таких редкоземельных металлов как неодим, церий, лантан и иттрий. Общий объем предполагаемых запасов — более 20 млн тонн, пишет Reuters.

Участок находится в 420 км юго-восточнее Астаны и в 130 км от курортной зоны Каркаралинск. Обнаружили его сотрудники ТОО «Центргеолсъемка».

По данным агентства, в настоящее время Казахстан не входит в составленный Геологической службы США список стран , в которых обнаружены редкоземельные металлы.

В том случае, если сообщения геологов подтвердятся, республика окажется в перечне на третьем месте, уступив только Китаю и Бразилии.

«Участок представляет собой вулканическую постройку, сложенную древними потухшими вулканами и продуктами их деятельности, которые впоследствии были изменены более поздними процессами, с образованием редкоземельных минералов», — пояснил главный геолог компании «Центргеолсъемка» Максим Клочков.

Специалист отметил, что участок решили назвать «Жана Казахстан» («Новый Казахстан»).