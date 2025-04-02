Трамп ввел пошлины на импорт автомобилей

Президент США Дональд Трамп подписал распоряжение о введение с 3 апреля 25-процентных пошлин на импорт легковых автомобилей, легких грузовиков и автозапчастей. Об этом сообщает РИА Новости.

Данную меру Трамп объяснил защитой «нацбезопасности» США. По его словам, вопреки попыткам достичь соглашений с ЕС, Японией и другими странами, «угроза лишь возросла», в том числе из-за уязвимости цепочек поставок, выявленной пандемией COVID-19, и усиления иностранных автопроизводителей, которые получают поддержку за счет «несправедливых субсидий и агрессивной промышленной политики».

Также Трамп указал, что сейчас только половина автомобилей, продаваемых в США, производится внутри страны, что «подрывает индустриальную базу и нацбезопасность страны». Своим указом он предписал создать механизм по расширению перечня облагаемых товаров, чтобы избежать обхода новых ограничений. Президент США подчеркнул, что прошлые меры, включая соглашения с Канадой, Мексикой и Южной Кореей, не дали достаточных результатов и зависимость от импорта в сфере автопрома сохранилась.

Согласно тексту указа, новые 25-процентные пошлины на импорт готовых автомобилей вступят в силу 3 апреля, автозапчастей — не позднее 3 мая.