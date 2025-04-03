Россиян разделили на четыре класса

В Национальном исследовательском университете Высшей школы экономики (НИУ ВШЭ) было проведено исследование, в результате которого специалисты выделили четыре стандарта потребления среди россиян. Описание этих стандартов основывалось на данных опросов, проведенных среди жителей страны. Результаты работы ученых были опубликованы в журнале «Экономическая социология».

Согласно исследованию, «комфорт» предполагает возможность без ограничений удовлетворять потребности во всех сферах жизни, включая элементы роскоши. «Норма» означает достаточное количество товаров и услуг для комфортной жизни, но без лишних излишеств. Уровень «жить можно» характеризуется определенными ограничениями в потреблении, в то время как «очень тяжело» описывает минимально возможные условия для выживания.

Минэкономики сообщило об ускорении инфляции

Ученые отмечают, что потребительские ожидания населения формируются на основе доходных возможностей, и люди стремятся к улучшению своих условий при повышении доходов.

«Вырисовывается следующая картина: население ориентировано на очень неплохую жизнь, но демонстрирует, что предел допустимого довольно далеко отстаёт от нормальности», — констатируют специалисты.

Также было выявлено, что уровень «норма» задается достаточно высоко, в то время как описание «жить можно» оказалось более схематичным.