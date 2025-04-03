Британия опубликовала список товаров, на которые может ввести пошлины в ответ США

Правительство Великобритании распространило список из более чем 8,3 тыс. товаров, которые могут быть обложены пошлинами в ответ на действия Соединенных Штатов. Соответствующий документ опубликован на сайте Министерства по делам бизнеса и торговли Соединенного Королевства.

Список из 400 страниц содержит очень широкую номенклатуру товаров, включающую лошадей, коров, свиней, индеек, овец, куриц и мясные продукты из них, рыбу и морепродукты, молоко и молочные изделия, овощи и фрукты, зерновые культуры и продукты из них, семена, масла, удобрения, косметику, продукты химической промышленности, металлопрокат, краски, строительные материалы, все типы автомобилей, запчасти, строительную и бытовую технику, товары повседневного спроса.

Как заметили в ведомстве, речь идет об "ориентировочном списке товаров, чтобы продемонстрировать, какие из них могут попасть под возможный ответ Великобритании в виде пошлин". Уточняется, что "включение товара в этот список не означает, что он попадет под тарифные ограничения в качества ответа Великобритании, если страна решит ввести пошлины".

Опубликованный список должен стать основой для запущенного правительством опроса представителей британского бизнеса. До 1 мая 2025 года у предпринимателей будет возможность высказаться по поводу того, как должны выглядеть британские ответные меры.

Ранее британский министр по делам бизнеса и торговли Джонатан Рейнолдс, запустивший процесс консультаций, назвал торговую сделку с Соединенными Штатами, переговоры по которой ведут Лондон и Вашингтон, лучшим выходом из сложившейся ситуации. Власти Великобритании называют подобное соглашение приоритетом еще с момента референдума о выходе из ЕС (Brexit) 2016 года. Однако до сих пор нет ясности, получится ли достичь какого-то соглашения и как оно будет выглядеть.

Нет "хлорированной курице"

Британский бизнес выступил против закупок американской курятины, обработанной раствором хлора, что важно для Вашингтона. Британская торговая сеть Co-op, чья доля на рынке продуктов питания королевства составляет около 7%, уже предупредила, что на ее прилавках не будет американских "хлорированных куриц".

В отношении Великобритании американские пошлины были установлены на уровне в 10%, что президент США Дональд Трамп назвал минимумом. Для товаров из ЕС вводится ставка в размере 20%. При этом на Великобританию будут распространяться таможенные пошлины в размере 25% на все импортируемые в США автомобили.